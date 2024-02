La terza serata del Festival di Sanremo è cominciata con Amadeus che ha risposto alle critiche riguardanti quanto accaduto durante la seconda serata.

Sanremo: il discorso di Amadeus

Il conduttore e direttore artistico del Festival, una volta conquistato il centro del palco dell’Ariston, ha salutato il pubblico che lo ha accolto con il coro “Amadeus, Amadeus“: “Prima di cominciare questa serata, ve lo voglio confessare, è una gioia immensa essere qua. Per questa felicità voglio dire grazie a tutti voi, a tutto il pubblico. Grazie per l’affetto, per l’entusiasmo e per gli ascolti eccezionali che ci state regalando. Grazie” ha detto il conduttore. “Un grazie immenso a tutti e 30 gli artisti in gara, le loro canzoni sono già diventate colonne sonore delle nostre giornate. Ma un grazie ancora più sentito lo voglio dire a chi su questo palco ha saputo portare emozioni importanti: i ragazzi e le ragazze di Mare Fuori che ieri sera con le nuove parole dell’amore hanno mandato un messaggio profondo e necessario sul tema della violenza di genere. Infine un grazie, a nome di tutti, a chi ha scelto di condividere con noi la sua fragilità, la sua forza, il suo elogio alla vita“.

“Si è parlato troppo di John Travolta”

Amadeus ha poi continuato: “Oggi si è parlato tanto e secondo me troppo di John Travolta, ma penso che non si sia dato il giusto spazio alla straordinaria testimonianza del maestro Allevi, parliamo di questo che è molto più importante e facciamo proprio nostro il suo insegnamento. Noi ci accettiamo per quello che siamo, in tutta la nostra leggerezza che poi è la leggerezza della felicità” E Amadeus, con felicità, ha dato il via alla terza serata del Festival di Sanremo.

