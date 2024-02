Pochi mesi fa la showgirl aveva condiviso con i propri fan i momenti più felici della sua relazione con l’imprenditore bresciano, grazie al quale sembrava essersi ripresa dopo la rottura con Stefano De Martino.

Belen volta pagina dopo Elio Lorenzoni

Ospite nel salotto televisivo di Mara Venier la modella aveva confessato di aver chiesto al compagno di sposarla, passo che avrebbero compiuto subito dopo aver ottenuto il divorzio. A distanza di pochi mesi dalla foto dell’anello, accompagnata dalla didascalia “Sì“, Belen è tornata single. Ma nuovi amori si prospettano all’orizzonte. Le ragioni della separazione con Elio rimangono ancora in parte sconosciute. L’argentina ha tuttavia deciso di intraprendere un viaggio in Scozia, per ritrovare sé stessa.

Chi è la nuova fiamma?

Dopo il suo rientro in Italia, Chi ha immortalato la conduttrice in compagnia di un volto già noto alle pagine dei tabloid. Si tratta di Giacomo Cavalli, modello ed ex di Diletta Leotta. Secondo quanto raccontato dal settimanale la coppia è stata avvistata a Milano qualche sera fa ad una cena tra amici. Belen e Giacomo sono poi rientrati a casa di lui, da cui la showgirl è uscita circa un’ora dopo passando da una porta secondaria. Chi li conosce ha affermato che i due siano amici da tempo e che in quell’occasione abbiamo voluto sfruttare la presenza di Giacomo nel capoluogo lombardo per trascorrere del tempo insieme. Per il momento nessuno dei due intervistati si è esposto.