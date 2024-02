Belen Rodriguez, cosa c'è dietro alla rottura con Elio Lorenzoni? "Lei è partita per la Scozia"

In questi ultimi giorni non si parla di altro: tra la showgirl Belen Rodriguez ed Elio sarebbe finita. Alla luce di ciò sono diversi i dettagli che sono stati diffusi in rete. A rivelare nuovi retroscena è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 che è intervenuto durante la puntata del programma pomeridiano targato Rai 1, La Vita in diretta andata in onda venerdì 2 febbraio. Sempre nelle scorse ore la showgirl argentina ha postato sui social una foto di alcune valige, rendendo noto di essersi diretta in Scozia. La coppia pare che avesse tuttavia programmato di andare a Dubai.

Belen Rodriguez, spuntano nuovi retroscena sulla rottura con Elio Lorenzoni: i dettagli

Il direttore di Novella 2000 – le cui parole sono state riportate da Leggo – ha rivelato che la rottura tra Belen e Lorenzoni sarebbe avvenuta circa una decina di giorni fa a seguito del loro rientro dall’Argentina: “Io non avrei voluto dare questa delusione. E c’è qualcosa dietro, la colpa è di Alberto Matano in un certo senso. Tu mi hai invitato qui nella tua trasmissione. Ero in aeroporto e vengo fermato da una coppia di Brescia che mi ha detto ‘l’abbiamo vista a La Vita in Diretta’. E tra una chiacchiera e l’altra mi dicono che hanno una notizia. Viene fuori che erano ben piazzati per conoscere questa storia. A quel punto ho preso l’aereo dopo e sono andato a fare un aperitivo infinito con queste due persone”.

“Ecco come ha reagito Belen”

Non ultimo il direttore di Novella 2000 ha spiegato quale sarebbe stata la reazione di Belen dopo la rottura con l’imprenditore: “Lei a un certo punto è partita e ieri è andata in Scozia a ritrovare sé stessa. Ha preso un cottage per stare tranquilla dopo quello che è successo. Se è in Argentina? No, era in Argentina con lui, poi è tornata, dovevano andare a Dubai, ma poi è accaduto questo e lei è andata da sola in Scozia. Lei è stupenda e una brava ragazza. lei conosceva Elio da 10 anni. Lui è una persona ottima, che lavora tanto, che ha una sua azienda e si impegna”.