“Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati”, arriva il pensiero di Fabrizio Corona che commenta la storia tra i due.

Questa la descrizione del post dedicato a Belen da Fabrizio Corona sul profilo Dillinger News:

«Belen vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare sé stessa. Oggi Belen è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli e i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra. Non saremo noi a far uscire altri stupidi pettegolezzi. Siamo sicuri che le prossime notizie altro non saranno che il raggiungimento dei suoi obiettivi che, solo felicità e maturità raggiunta, potrà ottenere. Ogni tanto bisogna imparare a leggere gli articoli, quelli veri, e a guardare la comunicazione social non con leggerezza ma con profondità. È lì che potete trovare tutte le risposte alle vostre domande».