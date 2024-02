La terza serata di Sanremo è stata travolta dalle polemiche. Al centro della discussione il ballo del qua qua realizzato da Amadeus, Fiorello e il super ospite John Travolta.

Il commento di Amadeus

Amadeus risponde alle critiche sul ballo: “Mi sono divertito tantissimo, lo show è diventato una specie di grande meme. Travolta è stato avvisato di tutto. Non c’è stato nessun tranello, non è stato costretto a fare nulla, di tutto quello che è accaduto era a conoscenza e lo ha condiviso. Fiorello è il più grande showman che abbiamo, ed è tipico dell’ironia far far a persone importanti cose che non farebbero mai o che nessuno sarebbe in grado di far fare loro.”

Le domande però non si placano e Amadeus si innervosisce in conferenza stampa: “Stiamo creando un caso che non c’è. Io mi sono divertito tantissimo e da quello che vedo sui social e’ piaciuto a molti, è diventato un meme. Tutto questo dramma su Travolta sta succedendo perché sta andando tutto bene e allora ci si chiede: dove possiamo trovare la stronzata su cui polemizzare.”

Il caso delle scarpe

A far discutere sono anche le scarpe indossate dall’attore, reo forse di pubblicità occulta. A tal proposito commenta la Rai nella persona di Federica Lentini, vicedirettrice Prime Time Rai: “Travolta è arrivato in camerino all’ultimo momento ed è entrato sul palco. Nessuno ha notato le scarpe, la cui marca peraltro non è a noi familiare. È stato commesso l’errore di non oscurare le scarpe, ma l’inquadramento sui piedi è avvenuto perché ballando quella è l’inquadratura. Non c’era nessuna volontà di fare quell’inquadratura particolare.”