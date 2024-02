Ghali canta “Bayna” e “Italiano vero” nella serata delle cover: si in...

Ghali canta “Bayna” in arabo e “Italiano vero” nella serata delle cover al Festival, ma tra le polemiche si legge: «La sua esibizione è un manifesto politico».

Ghali e il forte messaggio nella serata cover

L’esibizione del cantante Ghali era uno dei momenti più attesi della quarta serata. Figlio di genitori tunisini, Ghali è nato a Milano nel 1993, nei suoi brani ha sempre inserito e ha messo in risalto la volontà di abbattere le barriere culturali e i confini geografici.

Ghali e le polemiche dopo l’esibizione

Ghali nel 2020, ospite del Festival, aveva annunciato di voler tornare all’Ariston e di cantare in arabo, ed è proprio quello che è successo ieri sera.

Il cantante, arrivato sul palco dell’Ariston, ha salutato il pubblico sia in italiano che in arabo e ha iniziato la sua esibizione citando alcuni versi, sempre in arabo, di “Bayna”, il brano di apertura dell’album del rapper italo-tunisino, Sensazione Ultra, pezzo che ha ispirato il nome della rescue boat donata dall’artista a Mediterranea Saving Humans. Questo brano ha fatto incendiare le polemiche e molti lo hanno definito: «Uno spot pro ius soli».

Ghali e il messaggio dopo l’esibizione della serata cover

Dopo l’esibizione il cantante è apparso sui social e con un post ha affermato: