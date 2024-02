Da quando è stata proclamata la vittoria di Geolier nella serata cover di Sanremo 2024, la polemica non si è più placata. Il pubblico presente all’Ariston ha fischiato ed ha lasciato il teatro. In merito è voluta intervenire anche Alba Parietti che ha detto la sua per Adnkronos.

Si è creato un grande equivoco con i fischi risuonati ieri sera all’Ariston dopo l’annuncio della classifica della serata cover: la vittoria di Geolier non è stata fischiata perché lui è napoletano, è stata fischiata perché il pubblico aveva preferito il bellissimo omaggio di Angelina Mango al papà Pino, che quel palco lo ha calcato tantissime volte, lasciando un segno profondo. Il Teatro aveva tributato la standing ovation ai Mango, che per chi non lo sapesse sono di Lagonegro, a sud di Napoli. Quindi il razzismo settentrionale non c’entra nulla.

Alba Parietti è dunque convinta che convinta che si sia tratto di un fischio denominato da lei stessa come generazionale. In quanto la platea non è formata da adolescenti ma da adulti che hanno preferito Angelina e l’omaggio al padre.