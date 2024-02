La mancata vittoria di Angelina

Angelina Mango era la favoritissima alla vittoria della serata cover di Sanremo 2024. Sappiamo tutti come è andata a finire, anche perché non si parla d’altro. Ha vinto Geolier e il suo primo posto è stato fischiato persino all’interno del Teatro Ariston. Dalla platea molte persone sono andate via. Insomma, davvero in tanti attendevano il trionfo di Angelina Mango con La rondine ma…

Pubblico deluso a Sanremo 2024

Sia da casa che all’interno dell’Ariston la sensazione generale era la stessa: una papabile vittoria di Angelina Mango. La giovane cantautrice lanciata da Amici ci ha tenuti incollati allo schermo con la sua sublime ed emozionante interpretazione del brano di suo papà, Mango. E chi davvero credeva in questa vittoria è rimasto sicuramente con l’amaro in bocca. Tanta la delusione del pubblico presente alla serata ma anche di quello che ha seguito la kermesse da casa. Per non parlare dei fan di Angelina stessa…

Chi vincerà Sanremo 2024?

A questo punto quello che accadrà stasera, durante la finalissima, è tutto da vedere. Angelina Mango si prenderà la sua rivincita? Geolier vincerà ancora? O forse il leoncino sarà conquistato da un altro big in gara a Sanremo? Lo vedremo.