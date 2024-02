Myrta Merlino su Geolier

La vittoria della serata cover a Sanremo 2024 ha generato non poche critiche. Le polemiche sono tante. Come sappiamo ha trionfato Geolier, insieme a Gué, Luché e Gigi D’Alessio. Il suo primo posto in classifica è stato fischiato dai presenti all’Ariston. Tant’è che quando è tornato sul palco per ricantare la cover, parte della platea ha lasciato la sala. Sull’accaduto è voluta intervenire anche Myrta Merlino.

Tramite il suo profilo X, Myrta Merlino ha detto la sua opinione su Geolier e su quello che è accaduto a Sanremo 2024:

Geolier, ragazzo di talento idolatrato da tutti gli adolescenti d’Italia per il genere musicale che rappresenta, non vince in quanto napoletano ma viene fischiato in quanto napoletano. Il pubblico in sala si vergogni.

Chi vincerà la finale di Sanremo?

Adesso quello che in molti si chiedono è chi potrebbe vincere la finale di Sanremo 2024 che andrà in onda questa sera? Sarà Geolier a trionfare ancora una volta, nonostante le tantissime polemiche? Oppure sul gradino più alto del podio troveremo un artista diverso? Per scoprirlo non ci resta che seguire la finalissima della kermesse di oggi, sabato 10 febbraio sulla Rai.