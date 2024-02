È Geolier il vincitore della serata cover della 74esima edizione del Festival di Sanremo: il cantante napoletano ha portato un medley con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Verdetto che non è piaciuto al pubblico presente all’Ariston che ha fischiato appena è stato annunciato il vincitore.

Sanremo: Geolier vincitore della serata cover tra i fischi del pubblico

Geolier è stato premiato per aver vinto la serata delle cover di Sanremo, ma il tutto è stato accompagnato da dei fischi da parte del pubblico. Geolier aveva presentato un medley di brani cantati insieme a tre artisti d’eccezione: Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Il primo ad esibirsi con il cantante napoletano è stato Guè con il brano Brivido, seguito da Luchè con O’ primmo amore. Ha chiuso, infine, Gigi D’Alessio con la canzone Chiagne.

La top5 della serata cover

La classifica della serata cover di questa edizione del Festival è stata stilata con il televoto per il 34%, dalle radio per il 33% e dalla sala stampa per il rimanente 33%. A vincere, come detto, è stato Geolier, al secondo posto Angelina Mango e chiude il podio Annalisa che è stata accompagnata da La Rappresentante di Lista. A chiudere la top5: Ghali che si è esibito con Ratchopper e Alfa, accompagnato da Roberto Vecchioni.

