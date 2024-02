Si è trattato di uno dei momenti più attesi della serata: Gigi D’Agostino, dopo due anni di assenza dalle scene a causa di una malattia, ha suonato dalla Costa Smeralda un medley dei suoi più grandi successi. Era il 2021 quando il dj spiegava che stava affrontando un delicato problema di salute.

Sanremo: il ritorno di Gigi D’Agostino

Dopo due anni di assenza dalle scene, Gigi D’Agostino è tornato ad esibirsi: il famosissimo dj, in collegamento con l’Ariston dalla Costa Smeralda, ha suonato un medley dei suoi più grandi successi. “Il capitano è tornato a farci ballare” il saluto caloroso del pubblico del Teatro Ariston e di Amadeus. L’8 dicembre 2023, con un post sui social, il dj ha tranquillizzato i suoi fans: “Va molto meglio, grazie“.

La malattia che ha colpito il dj

Era il 17 dicembre del 2017 quando Gigi D’Agostino ha annunciato sui social di essere affetto da una grave malattia. Pur non spiegando di cosa si trattasse, il dj e producer ha raccontato, su Instagram e Facebook, tutta la sua sofferenza: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo“.

