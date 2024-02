La cantante, per la serata cover, ha portato "Ragazzo mio" di Tenco

Loredana Bertè, durante la serata cover, ha portato la canzone “Ragazzo mio” di Luigi Tenco con l’arrangiamento di Ivano Fossati e con lei, sul palco, c’era Venerus. Ma la sua esibizione si è bloccata dopo pochi istanti, ecco perché.

Sanremo: Loredana Bertè ferma l’esibizione

Come accadde l’anno scorso a Gianluca Grignani, anche Loradana Bertè ha avuto problemi tecnici prima della sua esibizione. L’artista ha dovuto fermare la sua esibizione dicendo: “Non c’è il countdown“. La cantante si è quindi fermata e ha chiesto una sostituzione degli apparecchi. Il tutto è stato fatto in pochissimi secondi e la Bertè ha ripreso subito la sua performance. La cantante ha così iniziato a cantare “Ragazzo mio” di Luigi Tenco, accompagnata da Venerus.

I ringraziamenti della cantante

Una volta finita l’esibizione, Loredana Bertè ha ringraziato l’orchestra e, in particolare, ha ringraziato il direttore di palco Balestrieri: “Vorrei ringraziare una persona speciale per me, con una carezza, Pippo Balestrieri, il direttore di palco, una persona incredibile“. Anche Amadeus ha poi salutato Balestrieri, una delle presenze più longeve al Festival di Sanremo.

