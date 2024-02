Ingresso in scena spettacolare da parte di Lorella Cuccarini: la co-conduttrice della quarta serata ha iniziato a ballare davanti all’ Ariston, per poi spostarsi all’interno del Teatro.

Sanremo: l’entrata di Lorella Cuccarini

La showgirl ha iniziato a ballare, all’esterno del Teatro, accanto ad una giovane ballerina piena di sogni che guardava in Tv Pippo Baudo. Successivamente si è spostata all’interno dell’Ariston con il corpo di ballo nel foyer del Teatro ed è salita sul palco sulle note delle grandi sigle di varietà, compresi i suoi più grandi successi: “La notte vola” e “Sugar sugar”.

Fiorello: “Non vi do la liberatoria”

Sulle note di “Sugar sugar” è apparso sul palco Fiorello con una lunga e folta parrucca nera, in versione Manuel Franjo, il ballerino venezuelano partner della Cuccarini. Terminata l’esibizione, Fiorello scherza con Amadeus e la showgirl imitando l’accento spagnolo: “La prima cosa che voglio dire è che non firmo la liberatoria non per il ballo ma per los capellos” lanciando una frecciatina al caso John Travolta. Fiorello ha poi continuato: “E poi una sensazione di calor che parte da sopra e arriva da sotto. Per mettere esta maglia e non farla uscire dal pantalon idea fantasia. Un elastico che da una sensazion di division“. Poi i tre sul palco hanno saluto Pippo Baudo: “Ciao Pippo, ti vogliamo bene“.

