Quarta serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover, gli artisti portano sul palco dell’Ariston un ospite speciale per un duetto. Annalisa ha portato con sè La Rappresentante di Lista e il coro Artemia, esibendosi con loro sulle note di Sweet dreams (Are made of this) degli Eurythmics. Ma, per tutte queste serate, l’artista in gara ha sopreso tutti con uno stile sensuale e sofisticato.

Perché Annalisa indossa sempre le stesse scarpe

Non è sfuggito agli occhi dei più attenti in fatto che Annalisa, in tutte e quattro le serata, ha indossato sempre le stesse scarpe ma con colori diversi. Anche se a primo impatto calze e décolleté possano sembrare separate, in realtà sono unite. Si tratta di veri e proprio cuissardes dall’animo femminile, firmati Dolce&Gabbana. Quelli della quarta serata erano neri, mentre i precedenti erano trasparenti. Questo perché, per Sanremo, l’artista ha seguito un preciso percorso di stile basato sulla sensualità e la collezione “lingerie” Dolce&Gabbana si adegua perfettamente a questo mood.

Sanremo: i look di Annalisa

Durante il Festival, Annalisa ha spaziato tra reggicalze portati a vista, maxi scollature, scarpe “trasperenti” e minidress tempestati di cristalli. Annalisa, seguita dalla stilista Susanna Ausoni, per la quarta serata ha sfoggiato un abito giacca in vernice nera a effetto coccodrillo, un modello corto e doppiopetto firmato Dolce&Gabbana, come tutti i suoi abiti scelti per il Festival. Annalisa ha competato il suo look con reggicalze a viste, capelli sciolti e lisci e un make-up dai toni naturali.

