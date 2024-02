La serata cover della 74esima edizione del Festival di Sanremo, andata in onda nella serata di ieri, è stata vinta da Geolier, con gli ospiti: Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Ma, una reazione inaspettata è arrivata dal pubblico del teatro Ariston. Cosa ha fatto il cantante subito dopo il volano di emozioni vissute sul palco?

La vittoria di Geolier nella serata cover

Dopo le performance dei 30 artisti, seppur la vittoria si pensava essere attribuita ad Angelina Mango con un omaggio a suo padre con il brano “La Rondine”, la classifica finale ha sconvolto e lasciato tutti senza parole.

La reazione del pubblico dopo la vittoria della cover di Geolier

Dopo l’annuncio della vittoria del cantante, l’indignazione del pubblico non si è fatta attendere. In sala si sono sentiti numerosi “buu” di disapprovazione, fischi e molti spettatori hanno addirittura deciso di lasciare il teatro in segno di protesta.

La reazione di Geolier dopo quanto accaduto nella serata delle cover

Queste le parole del cantante nella conferenza stampa di oggi, dopo quanto accaduto:

«I fischi sono un modo per esternare un parere, come un applauso. Ieri mi sono esibito mentre il pubblico dell’Ariston che fischiava e le persone se ne andavano, è stato difficile però alla fine è un parere. Le persone poteva applaudire o restare neutre. A me ha colpito molto l’esibizione di Angelina, ha emozionato tantissimo anche mia madre, nonostante dovrebbe essere di parte. Ieri non ho vinto io, non abbiamo vinto noi, ma ieri ha vinto il rap e di questo sono contento».

Cosa ha fatto Geolier dopo la vittoria

Finita la diretta della serata cover, vinta da Geolier, nonostante l’indignazione e i fischi ricevuti dal pubblico, durante l’esibizione finale, il cantante sembra non essersi curato troppo di quanto accaduto. Apparso poco dopo sui social si è mostrato insieme a Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, in un video che li ritrae insieme mentre condividono un piatto di spaghetti ai ricci di mare: «Dobbiamo mangiare tutti dallo stesso piatto», dicono.