La serata di venerdì della 74esima edizione di Sanremo si è conclusa con un grandissimo risultato dal punto di vista degli ascolti TV, ma anche con tanta insoddisfazione da parte del pubblico per la classifica finale. Geolier si è piazzato al primo posto, ma in tantissimi non hanno apprezzato e l’Ariston ha iniziato a fischiare.

Sanremo, Geolier vince ma viene fischiato: cosa è successo

Tutti si aspettavano un’affermazione di Angelina Mango che aveva portato sul palco un ricordo commovente del papà, ma la talentuosa ex di Amici è finita solo seconda nella classifica parziale. Davanti a lei è arrivato il rapper napoletano Geolier che, per la serata dei duetti, si è fatto accompagnare da Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Il medley dell’artista hip-hop è stato apprezzato dal pubblico che però, si è innervosito quando si è accorto che era valso addirittura il primo posto.

Sanremo, Geolier vince ma viene fischiato: l’intervista

“È stato bruttissimo in realtà, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con le persone che fischiano, che se ne vanno, è stata l’esibizione più brutta della mia vita” – ha detto Geolier in un’intervista parlando dei fischi dell’Ariston. “Siamo in tanti a lavorare a questo progetto. Ora vorrei fare qualcosa per i ragazzi di Secondigliano, creare dei campi, creare degli studi discografici a Napoli” – guarda avanti il rapper napoletano che poi parla della finale – “Io voterei Angelina Mango. Ha emozionato me e ha emozionato anche mia mamma”.