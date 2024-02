Sanremo 2024 finale, chi voterà e come: tutte le regole

Come si vota e chi vota alla serata finale di Sanremo 2024? Ecco come funzionerà tutto.

Tutto pronto per la finale

A Sanremo è tutto pronto per la finalissima del Festival. La kermesse sta per giungere al termine e questa sera, sabato 10 febbraio 2024, andrà in scena l’ultima serata di questa edizione. Chi vincerà Sanremo 2024?

Come si vota a Sanremo 2024

Come si voterà questa sera? Inizialmente voterà solo il pubblico da casa tramite il televoto. Le votazioni si sommeranno alle altre serate. Successivamente, verrà stilata la top 5. Qui tutti i voti si azzereranno e torneranno tutte le giurie in ballo. Infatti, in questo senso, il televoto avrà una percentuale del 34%. Mentre poi, la Sala Stampa, Tv e Web 33% e la Giuria delle Radio il 33%.

I candidati alla vittoria

Tanti i nomi che quest’anno sono candidati alla vittoria finale. Angelina Mango e Annalisa con le loro hit che ci fanno ballare, Alessandra Amoroso con la sua intensa ballad che racconta quello che ha vissuto nell’ultimo periodo, Geolier che porta il napoletano sul palco. Questi sono i nomi che vanno per la maggiore ma nulla sarà scontato e i big sono ben 30.

I giochi sono ancora aperti. E secondo voi chi vincerà questa edizione del Festival di Sanremo?