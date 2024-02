Geolier vince la serata cover a Sanremo

Ieri, venerdì 9 febbraio 2024, è stata la serata delle cover e dei duetti a Sanremo 2024. Una delle serate più attese per il pubblico che però ha destato il caos più totale all’Ariston al momento della proclamazione del big vincitore di puntata. A trionfare è stato Geolier che ha cantato con Gué, Luché e Gigi D’Alessio.

Fischi per Geolier all’Ariston

Il pubblico presente all’Ariston non ha apprezzato affatto la vittoria del giovane rapper napoletano. I presenti infatti hanno fischiato la vincita e Geolier stesso. Il motivo di questo momento a Sanremo 2024? Diciamo che è ben intuibile…

Sarà Geolier vs Angelina Mango?

Tutti o quasi ci saremmo attesi la vittoria di Angelina Mango. Almeno il pubblico presente a Sanremo 2024 sì, senz’altro. L’emozione per la performance de La Rondine, la canzone di suo papà è stata tangibile. Per molti si trattava di una vittoria che Angelina aveva in tasca fin da prima di esibirsi. E bisogna dire che è stata bravissima ma la classifica della serata ha premiato proprio Geolier mandando in furia gran parte del pubblico.

Stasera ci sarà la finalissima. Sarà Geolier contro Angelina Mango o dobbiamo aspettarci delle sorprese? Voleranno spartiti?