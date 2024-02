Geolier, serata cover Sanremo 2024

Non si parla d’altro: Geolier ha vinto la serata cover al Festival di Sanremo 2024. Il cantante napoletano si è esibito insieme a Gué, Luché e Gigi D’Alessio in un medley che, visto il risultato finale, è piaciuto eccome. Certo è che in tanti non si sarebbero attesi questa vittoria. Il motivo è legato principalmente alla emozionante performance di Angelina Mango con La Rondine, la canzone del suo papà. Un omaggio che ha conquistato indubbiamente tutti. E il pubblico dell’Ariston non si certo nascosto dietro un dito…

Geolier fischiato e non solo

Come vi dicevamo, durante la proclamazione di Geolier, il pubblico presente in teatro ha fischiato in quanto in disaccordo con la vittoria della sua cover. Ma non è successo solo questo! Geolier infatti è tornato sul palco per ricantare e il gesto dei presenti è stato evidente.

Il pubblico di Sanremo se ne va

Chi è riuscito a vedere l’intera serata avrà infatti notato che oltre ad i fischi, il pubblico ha iniziato ad alzarsi ed andare via. La platea, durante l’esibizione di Geolier post- vittoria, non era più piena. Una protesta del pubblico che sta facendo discutere e che sicuramente continuerà a far parlare.