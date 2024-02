Il Tre nella serata cover

Ieri sera, venerdì 9 febbraio 2024, a Sanremo si è svolta l’attesissima serata delle cover. Tanti i duetti che hanno fatto sognare il pubblico ma nel corso della puntata non sono mancati nemmeno dei piccoli intoppi…

Il Tre si è presentato in coppia insieme a Fabrizio Moro per intonare un medley all’Ariston quando ha dovuto bloccare tutto.

Il Tre blocca tutto a Sanremo 2024

Il giovane cantante si è dovuto fermare a causa di un problema tecnico. Il Tre ha infatti spiegato di non sentire nulla in cuffia. Amadeus è prontamente intervenuto tranquillizzando il big in gara. Il problema è stato risolto in brevissimi tempi e il cantante si è quindi potuto esibire insieme a Moro. Questo è il bello della diretta ma sicuramente non saranno contenti gli amici del Fantasanremo in quanto questo episodio è considerato un malus.

Il Tre come Loredana Berté

A dirla tutta, poco prima de Il Tre si è esibita anche Loredana Berté. La cantante, sul palco insieme a Venerus, ha avuto dei problemi tecnici. La Berté ha fermato tutto allo stesso modo spiegando di non sentire il countdown in cuffia. Anche in questo caso tutto risolto al meglio.