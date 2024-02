Francesco Renga a Sanremo 2024

Francesco Renga è in gara a Sanremo 2024 insieme a Nek. Come ben sappiamo, ieri sera si è tenuta la serata dedicata alle cover. Proprio durante l’esibizione di Renga e Nek, il primo a fatto un gesto al Teatro Ariston che in tanti non hanno ben capito. Ve lo spieghiamo noi…

Renga ruba la borsetta alla figlia

Mentre insieme a Nek si esibiva in un fantastico medley, Francesco Renga è andato tra il pubblico dell’Ariston. Ad un certo punto il cantante ha abbracciato una ragazza che altro non era che sua figlia Jolanda. Proprio alla figlia avuta con Ambra Angiolini, Renga ha preso la borsa. Il cantautore è tornato poi sul palco per terminare l’esibizione insieme a Nek, con la borsetta della ragazza.

Il motivo dello scippo di Renga

Francesco Renga ha rubato la borsetta per un motivo ben specifico: fare tanti punti al Fantasanremo! Come ogni anno ormai, i big in gara sono agguerritissimi e Renga ha fatto del suo meglio. Nella serata di ieri anche Big Mama è riuscita a rubare una borsetta ottenendo tanti punti con il famosissimo bonus Pelù!

Durante l’ultima serata di oggi ci sarà un nuovo scippo al Teatro Ariston?