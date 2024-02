Al suo esordio a Sanremo, Angelina Mango ha ricevuto il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Dietro di lei, Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, entrambe con 18 voti.

Sanremo: Il Premio della Sala Stampa ad Angelina Mango

Dopo che il Premio Mia Martini è stato assegnato a Loredana Bertè, è arrivato anche l’annuncio del vincitore del Premio Lucio Dalla: ad aggiudicarselo è stata Angelina Mango con la sua canzone “La noia“, al suo esordio sanremese. La cantante, che ieri ha emozionato tutti con la cover della canzone del suo papà Pino “Le rondini“, ha ottenuto 22 voti. Alle sue spalle si sono classificate Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, entrambe a 18 voti. L’anno scorso il premio era andato a Colapesce e Dimartino, con la canzone Splash.

Cos’è il Premio Lucio Dalla?

Il Premio Lucio Dalla ha come obiettivo quello di valorizzare l’arte e la cultura del canto, della composizione della musica d’autore e dello spettacolo musicale in linea col sempre desiderato progetto non scritto dal grande Maestro e Poeta scomparso Lucio Dalla e a lui è dedicato.

