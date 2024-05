Nadal eliminato all'Atp Roma: non aspetta la festa a sorpresa per l'addio

Nadal eliminato all'Atp Roma: non aspetta la festa a sorpresa per l'addio

Nadal perde in due set contro Hurkacz. Eliminato dall'Atp Roma, non aspetta la festa a sorpresa.

Rafa Nadal è stato eliminato dall’Atp Roma. A batterlo il polacco Hunert Hurkacz. Lo sportivo, furioso, non ha aspettato la festa a sorpresa per l’addio.

Nadal eliminato all’Atp Roma da Hurkacz: non ha aspettato la festa a sorpresa

Rafa Nadal è stato eliminato dagli Internazionali BNL d’Italia. A batterlo, al secondo turno, il polacco Hubert Hurkacz, con il punteggio di 6-1 6-3. Si è notata una grande differenza in campo tra i due giocatori e tante difficoltà di Nadal nell’avvicinarsi al giocatore di un tempo. L’organizzatore del torneo aveva preparato una festa a sorpresa di addio, con un video celebrativo da proiettare sul maxischermo e altre sorprese. Una volta chiesto a Nadal di tornare in campo, però, lui ha risposto “no, grazie“. Il motivo lo ha spiegato in conferenza stampa.

Il motivo per cui Nadal non è tornato in campo per la festa

“Non ho mai detto che questa sia stata l’ultima volta qui a Roma. Almeno non al 100%, magari al 98%. Quando tutto questo finirà, ci sarà il momento per le cerimonie. A Madrid ho detto che era stata l’ultima volta perché è un torneo diverso, con condizioni diverse” ha dichiarato Nadal, che ha aggiunto che deve accettare la situazione, che ha qualche problema fisico, ma non abbastanza per decidere di non giocare nell’evento più importante della sua carriera tennistica.