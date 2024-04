ATP Montecarlo, Nadal annuncia il forfait: "Il mio corpo..."

Con l’inizio della stagione di tennis sulla terra rossa, tutti gli occhi erano puntati su Rafa Nadal, il leggendario campione spagnolo che potrebbe presto annunciare il suo ritiro dai tornei e ‘appendere la racchetta al chiodo’. Tuttavia, le speranze di vederlo a Montecarlo, che sta per cominciare, potrebbero svanire.

Nadal e il forfait a Montecarlo

Secondo voci provenienti dalla Spagna, il maiorchino starebbe combattendo con ulteriori e nuovi problemi fisici e il suo ritiro dal torneo potrebbe essere imminente. Il silenzio sui suoi canali social dallo scorso 23 marzo alimenta ancora di più queste speculazioni, dato che Nadal è noto per la sua attività costante sui social media. Questo inusuale silenzio solleva domande sulle sue reali condizioni fisiche e suscita curiosità su ciò che il futuro riserva per la leggenda del tennis spagnolo.

Enorme perdita all’ATP di Montecarlo

L’Atp di Montecarlo, torneo di tennis su terra rossa, subisce una forte perdita con l’annuncio ufficiale di Rafa Nadal, uno dei suoi protagonisti storici, che ha già comunicato la sua assenza al prossimo Masters 1000 in programma nel Principato dal 7 al 14 aprile, con trasmissione della diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

L’annuncio shock di Nadal

Nadal, numero 664 del mondo nell’attuale ranking ATP, ha dichiarato tramite i suoi canali social che le sue attuali condizioni fisiche non gli consentono di partecipare al torneo, motivando così la sua decisione di rinunciare a uno degli eventi più significativi del circuito. Montecarlo è stato il palcoscenico di numerosi trionfi per lo spagnolo, che vi ha vinto ben 11 volte in carriera, contribuendo a scrivere pagine importanti nella storia del tennis su terra rossa. La sua assenza apre ora nuove opportunità per altri giocatori, mentre il titolo su questa superficie resta detenuto da Rublev, pronto a difenderlo nella prossima edizione del torneo.