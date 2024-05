Una tremenda scossa di terremoto ha colpito l'Oceano Pacifico, per la precisione l'isola di Tonga, ma non c'è allerta tsunami

Nella notte tra ieri e oggi è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.6 e profondità 112 chilometri nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, e più specificatamente nelle isole Tonga. Il sisma è stato violentissimo.

Terremoto alle Isole Tonga, paura per una scossa di magnitudo 6.6

Una tremenda scossa di terremoto ha colpito l’Oceano Pacifico, per la precisione l’isola di Tonga. Il sisma è stato registrato nel corso della notte fra il 26 e 27 maggio con epicentro in mezzo al mare. A dare la segnalazione è stato il Centro Comune di Ricerca, Commissione Europea: GDACS. Nell’arcipelago polinesiano si temono, oltre alle scosse di assestamento, anche gli tsunami. Una scossa di questo tipo viene classificata come terremoto “forte”, che può avere un raggio di azione di diversi chilometri e può diventare veramente pericoloso se la zona è densamente popolata. Per il momento non si registrano danni a persone o cose.

Terremoto alle Isole Tonga: nessuna allerta tsunami

Nelle prime ore dopo la scossa, la protezione civile aveva comunicato di essere in allerta per un possibile tsunami. In realtà, dopo gli accertamenti, il pericolo maremoto è stato scongiurato. Il National Tsunami Warning Center statunitense ha spiegato che: “Considerata la profondità del sisma, non è previsto uno tsunami”.