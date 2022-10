Il G20 di Bali ma anche tanta Europa nell'agenda della Premier, intanto Macron arriva a Roma

La nuova Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrà in questa prima fase di governo conquistarsi la fiducia dei leader degli altri paesi alleati storici dell’Italia. La leader di Fratelli d’Italia non solo rappresenta un partito di destra, che spesso si è detto anti atlantista e anti UE, ma non possiede il carisma e l’esperienza del suo predecessore Mario Draghi.

Per questo i primi impegni internazionali della premier saranno cruciali per iniziare col piede giusto in Europa e nel mondo.

I primi viaggi esteri di Giorgia Meloni

Per cominciare in questi mesi si terranno tre incontri fondamentali: per prima cosa il 15 novembre si terrà il G20 di Bali. Il presidente indonesiano ha annunciato la presenza sia di Xi sia di Putin, nel caso questo fosse confermato si tratterebbe di un incontro fondamentale con i leader occidentali dato il momento geopolitico.

Ad Alicante il 9 dicembre il vertice Euromed. I 9 paesi mediterranei aderenti hanno in programma un’agenda fitta, e visto quanto dichiarato da Giorgia Meloni in questi anni riguardo il Mediterraneo, sarà anche in questo caso lei sotto i riflettori.

Per chiudere il cerchio il primo Consiglio Europeo il 15 e 16 dicembre, sull’argomento in realtà già il 7 novembre vi sarà una riunione dell’Eurogruppo cui parteciperanno i ministri delle Finanze.

Non a caso le ultime parole di Draghi come premier sono state sull’argomento europeo, bisognerà capire se la Meloni si appoggerà verso la coppia classica Francia-Germania, o se continuerà a cavalcare la corrente di destra spostandosi verso l’asse polacco-ungherese.

Il 24 ottobre intanto, Macron è atteso a Roma, un faccia a faccia per non incrinare i rapporti dopo l’uscita infelice della ministra francese Laurence Boone: «Vigileremo sul rispetto dei valori e dello stato di diritto».