La mattina di lunedì 13 novembre, il premier britannico Rishi Sunak ha licenziato la ministra dell’Interno Suella Braverman, nell’ambito di un più ampio rimpasto di governo. Lo hanno reso noto i principali giornali britannici che hanno citato fonti interne al governo britannico.

Da chi è stata sostituita Suella Braverman?

Al posto di Braverman è stato nominato James Cleverly, sostituito a sua volta dall’ex primo ministro David Cameron. Quest’ultimo non risulta essere membro del parlamento e la sua designazione è stata fattibile solo tramite nomina urgente alla Camera dei Lord.

La carriera politica di Suella Braverman

Durante il corso della sua carriera politica, Suella Braverman ha suscitato numerose critiche per le sue posizioni reazionarie e per comportamenti ritenuti inadeguati ai suoi incarichi. La settimana scorsa, in particolare, è stata al centro di accese polemiche a seguito della pubblicazione di un articolo sul Times, in cui ha criticato aspramente la gestione della polizia di Londra.

Suella Braverman sulla polizia di Londra: la polemica

La polemica è scoppiata quando Braverman ha dichiarato che la polizia avesse affrontato le manifestazioni di destra con eccessiva severità, rispetto alle proteste a favore della Palestina. Questa critica ha sollevato dubbi sull’autonomia operativa della polizia e ha minato la sua reputazione. Numerosi esponenti, incluso alcuni membri del partito Conservatore, a cui Braverman e Sunak appartengono, hanno richiesto le dimissioni della Ministra dell’Interno.