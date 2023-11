Brasile, caldo record a Rio De Janeiro: il termometro sale a 50 gradi

Il 2023 è stato senza dubbio, almeno fin qui, l’anno dei record per quanto riguarda la temperatura. L’Europa ha fatto registrare il suo autunno più caldo di sempre, ma le cose non vanno poi molto diversamente anche dall’altra parte del Globo. In Brasile, per esempio, nelle città di San Paolo e Rio de Janeiro, i termometri hanno fatto segnare temperature al di sopra dei 50 gradi centigradi.

Caldo record in Brasile: il caso di Rio de Janeiro

50,5 gradi segnati sui termometri: è questa la temperatura record raggiunta in questi giorni – e in particolare domenica 12 novembre – nell’importantissimo centro brasiliano di Rio de Janeiro. Un caldo davvero estremo che è stato immediatamente segnalato dalla stazione meteorologica Alerta Rio: il picco c’è stato poco prima delle ore 14 di ieri pomeriggio. Mai nel 2023, la temperatura era stata così alta in Brasile. Attualmente, nel Pese sudamericano è primavera, e le persone non erano abituate ad un caldo simile in questa parte dell’anno. Tanti brasiliani hanno reagito riversandosi nelle bellissime spiagge.

Caldo record in Brasile: le temparature a San Paolo

Non solo Rio, però, anche San Paolo nella giornata di ieri ha fatto segnare il suo personale record di caldo del 2023. Il nuovo primato della città più popolosa di tutto l’emisfero australe, è di 36,9 gradi, di poco superiore ai 36,5 calcolati lo scorso 24 settembre.