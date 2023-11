I medici ambientali lanciano un allarme in scia al caldo record di questo autunno. Le temperature anomale dei mesi di settembre e ottobre avranno conseguenze sia sull’uomo che sull’ecosistema in cui vive. Ad esempio, quest’anno passeremo Natale in compagnia di molte zanzare.

L’allarme dei medici ambientali

Secondo gli studi della Società Italiana di Medicina Ambientale, gli insetti sono ancora presenti nelle nostre città e ci rimarranno per ancora molto tempo. La causa è da ricollegare al caldo eccessivo di questo autunno, che avrà inevitabilmente conseguenze sul fronte sanitario.

“Le temperature ben superiori alle medie stagionali hanno creato le condizioni favorevoli per una alterazione dei cicli di vita e di riproduzione di alcuni insetti”. Lo ha detto il presidente Sima, Alessandro Miani, che spiega: “Il caldo anomalo, infatti, consente alle uova di zanzara di sopravvivere grazie ad un autunno più mite, e agli animali adulti di rimanere in vita”.

Caldo anomalo: effetti su insetti e zanzare

Questo vuol dire che le zanzare e tutti i tipi di insetti che popolano le nostre città, e spesso anche le case, sopravviveranno almeno fino il mese di dicembre. “In assenza di un repentino e sensibile calo delle temperature, in alcune aree del paese le zanzare potrebbero continuare a imperversare anche fino a Natale”, ha detto il presidente Miani.