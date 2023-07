Bollino rosso all’orizzonte. I temporali sono agli sgoccioli e un nuovo anticiclone si prepara a invadere lo Stivale con un’ondata di violento caldo da temperature record. Il bollettino del ministero della Salute anticipa la messa in guardia e segnala la previsione di termometri che, tra venerdì 14 e sabato 15, supereranno i quaranta gradi in almeno dieci città italiane.

Prima (ancora) un po’ di pioggia

Se è vero che nelle prossime ore precipitazioni localizzate provocheranno intense grandinate e raffiche di vento anche a oltre i cento chilometri orari, già da domenica in tutta Italia la pressione tornerà ad aumentare e l’anticiclone africano dominerà di nuovo incontrastato: in Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia le temperature massime supereranno i 40°C. Previsti 38-39°C in Toscana (Firenze) e nel Lazio (Roma) e oltre 42°C in Sardegna.

I possibili record

Nella prima metà della prossima settimana l’anticiclone raggiungerà la sua massima espressione: alcune città potrebbero segnare nuovi record di caldo, Roma prima fra tutte. Le previsioni attuali annunciano per la capitale una temperatura massima di 43°C (il record è di 40°C), 42°C per Firenze, 41°C per Bologna, 38-40°C per la Pianura Padana e fino a 47-48°C per la Sardegna. Neanche le notti avranno scampo: l’afa renderà insopportabili anche le ore buie.