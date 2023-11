Dean Gregory si è affidato a ‘LaPresse’ per dare l’annuncio che mai avrebbe sperato: sua figlia è morta questa notte. La piccola Indie Gregory, che nei giorni scorsi era stata al centro di una vera e propria battaglia legale tra Italia e Regno Unito, è spirata dopo che le erano stati staccati i macchinari che la sostenevano.

Morta Indi Gregory: il messaggio del padre

“Mia figlia è morta, la mia vita è finita all’1,45” – inizia così il drammatico messaggio di Dean Gregory a ‘LaPresse’, in cui il papà di Indi è costretto a dare l’annuncio dell’avvenuto decesso della figlia. “Siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna” – ha spiegato, parlando anche di mamma Claire – “Il servizio sanitario nazionale e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma le hanno tolto anche la dignità di morire nella sua casa. Sono riusciti a prendere il corpo e la dignità di Indi, ma non potranno mai prendere la sua anima. Sapevo che era speciale dal giorno in cui è nata, hanno cercato di sbarazzarsi di lei senza che nessuno lo sapesse ma io e Clare ci siamo assicurati che sarebbe stata ricordata per sempre“.

Morta Indi Gregory: il caso

La bimba, come sappiamo, era affetta da sindrome da deplezione mitocondriale: una malattia scoperta in anni recenti per la quale i medici non hanno ancora scoperto una cura del tutto risolutiva. Settimane di battaglie tra la vita e la morte in ospedale e anche nei tribunali, con la piccola che era stata trasferita in un hospice per malati terminali dall’ospedale di Nottingham, poi il ricorso al Tribunale di Londra, respinto. Coinvolta anche l’Italia, che si era offerta di darle la cittadinanza per rendere possibile un suo trasferimento al Bambin Gesù di Roma.