Secondo le prime ricostruzioni il mezzo pesante si è ribaltato nei pressi del chilometro 627 dell’autostrada Milano-Napoli, nella zona di Frosinone.

Incidente sull’A1

Sembra che il conducente abbia perso il controllo del camion, che si è ribaltato bloccando l’intera carreggiata. Il sinistro ha creato non pochi disagi per chi viaggiava in direzione Napoli, in un tratto di strada già molto congestionato. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre l’uomo dal mezzo. L’autista è stato poi trasportato all’ospedale. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale, per gestire la circolazione.

Oltre 9 chilometri di coda

Presenti gli uomini della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Il tratto compreso tra Ferentino e Ceprano è stato chiuso al traffico. La viabilità è stata notevolmente rallentata, con la creazione di oltre 9 chilometri di coda. Per evitare ulteriori rallentamenti è stato chiuso anche il tratto tra Anagni e Ceprano in direzione Napoli.

Incidente sull’A1 a Piacenza

Il giorno precedente la Milano-Napoli è stato teatro dell’ennesimo incidente, questa volta presumibilmente causato dalla nebbia. Il sinistro ha coinvolto un’auto e due camion, che si sono scontrati al chilometri 56 all’altezza di Piacenza. Il drammatico bilancio è di due morti, un 33enne dominicano e un ragazzo di 21 anni di origine italiana, che si trovavano a bordo della Renault. Altre 6 persone sono rimaste ferite, una di loro è grave.