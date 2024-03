Un bambino si è sporto dal balcone dell'appartamento cadendo per circa 8 metri, è stato trasportato d'urgenza in ospedale

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 22 marzo, intorno alle 16:30. L’appartamento si trova al secondo piano di un condominio in via della Circonvallazione a Gassino Torinese.

Bambino cade dal balcone

Secondo le prime ricostruzioni il piccolo, che si trovava in casa con la madre ed il fratello maggiore, è uscito da solo in terrazza e si è arrampicato su alcuni oggetti, forse per guardare meglio. Si è tuttavia sporto troppo, precipitando per quasi 8 metri. Immediato l’intervento degli operatori del 118, che hanno trasportato d’urgenza il bambino all’ospedale Regina Margherita di Torino, con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto critiche.

Operato d’urgenza

Il piccolo è stato ricoverato in prognosi riservata e sono subito stati individuati un trauma craninico, toracico, addominale e al bacino. È stato inoltre sopposto ad un’intervento chirurgico per una nefrectomia, con cui gli è stato asportato un rene. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Castiglione, che ora dovranno cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il padre ha raggiunto l’appartamento poco dopo che il figlio era stato ricoverato.

Bimbo cade da 12 metri Carvico

Pochi giorni prima era accaduto un incidente analogo in provincia di Bergamo, dove un bimbo di 4 anni era precipitato dal balcone di casa. L’appartamento si trovava al terzo piano di un condominio di via Bernardi a Carvico. Il piccolo ha fatto un volo di circa 12 metri, ma all’arrivo dei soccorsi è risultato cosciente. È stato immediatamente trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il caso è stato affidato alla Polizia locale.