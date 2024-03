Uomo trovato morto in casa: i vicini non lo vedevano da giorni

Dramma a Roè Volciano, un piccolo paesello nelle vicinanze di Brescia, dove un uomo di 80 anni è stato trovato morto in casa da alcuni suoi vicini. L’uomo non stava bene e, con tutta probabilità, era già deceduto da giorni.

Uomo morto in casa: il ritrovamento del cadavere

Era ormai qualche giorno che del pensionato non c’era traccia e i vicini di casa iniziavano a preoccuparsi. Uno di loro, provvisto delle chiavi dell’appartamento dell’uomo, è entrato in casa e ha fatto la macabra scoperta. L’80enne era steso, privo di vita, probabilmente era deceduto già da qualche giorno. Il vicino ha allertato le autorità che, giunte sul posto, non hanno potuto fare altro se non costatare quanto era accaduto.

Uomo morto in casa: l’incontro

Uno dei poliziotti intervenuti sul posto ha riconosciuto la vittima. Curiosamente, solo una settimana prima, l’agente aveva aiutato l’80enne a prendere l’autobus: “Ci è molto dispiaciuto: era una persona che avevamo avuto modo di conoscere. Era a piedi in una zona di periferia e, quella mattina, aveva fermato una nostra pattuglia che stava transitando in strada” – ha raccontato l’uomo. “Era stanco e aveva chiesto ai nostri agenti di essere accompagnato presso la fermata dell’autobus dei Tormini, per poi raggiungere l’ospedale. I colleghi in quell’occasione non avevano badato tanto al protocollo e lo avevano fatto salire sull’auto di servizio e lo avevano accompagnato, come richiesto, lasciandolo sorridente alla fermata”