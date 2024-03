Roma: svolta nelle indagini per la rapina da 800mila in gioielleria

Roma: svolta nelle indagini per la rapina da 800mila in gioielleria

I carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina, hanno notificato un’ordinanza, emessa dal gip di Roma, che dispone misure cautelari nei confronti di 8 persone di cui 4 arresti e 4 obblighi di presentazione in caserma.

Arrestati i tre autori materiali del furto e una donna che avrebbe stipulato polizze di pegno per sostituire i gioielli rubati con contanti.

L’indagine dei carabinieri dopo il furto nella gioielleria di Roma

L’indagine dei carabinieri, durata circa tre mesi, è partita dopo il furto effettuato grazie a un buco aperto nel muro, attiguo al negozio. Inoltre, le analisi sul caso sono state svolte grazie a servizi dinamici e attività tecniche di geolocalizzazione e intercettazione telefonica.

Il furto nella gioielleria di Roma e i gioielli ritrovati

Circa 400 i pezzi, tra gioielli, pietre preziose, brillanti, orologi di valore, recuperati. In parte sono stati riconosciuti dal proprietario della gioielleria mentre per gli altri proseguono gli accertamenti dei Carabinieri per risalire ai proprietari ai quali poterli restituire.

I gioielli sono stati rinvenuti nel corso delle 13 perquisizioni disposte dopo il maxi furto avvenuto.