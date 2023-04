Silvana Marotta, 50enne di Agropoli, di etnia rom, è stata arrestata per un furto in una gioielleria.

Furto in una gioielleria nelle Marche: arrestata 50enne di Agropoli

Silvana Marotta, 50enne di etnia rom, residente ad Agropoli, è stata arrestata e portata nel carcere di Fuorni. I militari dell’arma hanno dato esecuzione, nelle scorse ore, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta del Gip del Tribunale di Ascoli Picerno. L’ordinanza è rivolta alla donna di 50 anni, che è accusata di aver commesso un furto in una gioielleria di San Benedetto del Tronto, risalente allo scorso 31 gennaio.

La donna è accusata di aver rubato dei bracciali in oro dalla gioielleria, per un valore di 3500 euro, con la complicità di un’altra persona, il figlio, per il quale stanno procedendo in modo separato. I militari, dopo aver ascoltato i titolari dell’attività e visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire il modus operandi dei due, che sono riusciti a distrarre la titolare per poi nascondere e rubare gli oggetti in oro.