Secondo le prime ricostruzioni lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, all’altezza di Villabate, in provincia di Palermo.

Grave incidente sulla Palermo-Catania

Lo schianto è stato molto violento, tanto che una delle due macchine si è capottata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, insieme ai Vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area ed estrarre i feriti dall’abitacolo delle auto. In una delle due vetture coinvolte c’era anche un disabile. Due persone, un uomo e una donna, sono apparse subito in condizioni molto gravi e sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo.

Indagano gli inquirenti

Hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia stradale, che si sono occupati di eseguire i dovuti rilievi. Dovranno ora cercare di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e determinare eventuali responsabilità.

Autotreno si ribalta in autostrada

A distanza di poche ore, il traffico sull’A1 Milano-Napoli è stato congestionato a causa di un incidente avvenuto tra Ferentino e Ceprano, in direzione Napoli. Un autotreno frigo si è rovesciato, bloccando la carreggiata. Il conducente del mezzo pesante è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Il sinistro tuttavia ha creato notevoli disagi alla circolazione, dando origina a circa 2 chilometri di coda. Presenti sul posto anche gli uomini di Autostrade per l’Italia.