La tragedia si è consumata alle 10:46 a Truccazzano, in provincia di Milano.

Incidente tra auto e camion

Lo schianto è avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 22 marzo, sulla SP39dir. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che una Fiat 500 si sia scontrata con un furgoncino Bartolini, in prossimità di una rotonda. Il conducente dell’auto, che proveniva da Rivolta d’Adda, non è sopravvissuto. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, che dovranno anche determinare eventuali responsabilità.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, con un’ambulanza e l’auto medica, ma per il 61enne residente in provincia di Cremona, non c’era più nulla da fare. Sembra che sia morto sul colpo. Presenti anche i Vigili del fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza l’area, i carabinieri di Melzo e gli agenti della polizia locale di Truccazzano, che dovranno eseguire i dovuti rilievi.

Schianto in corso Sempione

La giornata di oggi è stata segnata da un’altra tragedia, consumatasi sulle strade milanesi. L’incidente, in cui sono rimasta coinvolte due auto in corsa e una parcheggiata, è avvenuto intorno alle 4.30 di mattina, all’angolo tra Corso Sempione e via Losanna. Secondo i primi accertamenti una Lancia Y e un’Audi A4 si siano scontrate nei pressi dell’incrocio. Due uomini, di 28 e 36 anni, sono rimasti feriti gravemente e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.