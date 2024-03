Un operaio di 45 anni è morto nel primo pomeriggio a Genova, dopo essere caduto da oltre tre metri in via Carpenara

Un operaio di circa 45 anni è morto nel primo pomeriggio dopo essere caduto da oltre tre metri in via Carpenara, a Genova Pegli Ancora da chiarire le cause dell’infortunio mortale.

Operaio morto a Genova e l’intervento immediato dei soccorsi

Continuano ad aumentare le morti sul luogo di lavoro e la situazione si fa sempre più drammatica e preoccupante. Il tragico evento di oggi è avvenuto a Genova: sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, con l’automedica, ma l’uomo sarebbe deceduto sul colpo.

Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario. Le indagini, dopo l’incidente mortale, sono in mano agli ispettori della Asl3 e alla polizia.

La dinamica dell’incidente dell’operaio avvenuto a Genova

Secondo quanto riferito da Liguria Oggi, sembra che l’operaio stesse lavorando sul tetto di una palazzina in via Carpenara, nel quartiere Pegli, a Genova. Per cause ancora da chiarire, poco prima delle ore 14 l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di oltre tre metri.

L’arrivo dei soccorsi e le indagini in merito all’incidente dell’operaio a Genova

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, con l’automedica Golf 5, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione.