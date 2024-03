Tragedia a Roma, scende dall'auto in panne ma viene travolta e uccisa

Una donna è stata investita sulla Tangenziale Est di Roma, dopo essere rimasta in panne con la sua auto

La tragedia si è consumata questa mattina, in prossimità dello svincolo A24, in direzione San Giovanni.

L’auto della vittima, una donna di 85 anni, si era fermata al centro della carreggiata, costringendola a scendere per verificare le condizioni della sua Polo e presumibilmente chiamare aiuto. Proprio in quel momento l’ha raggiunta un’Honda Jazz, che non riuscendo ad evitarla l’ha travolta.

Immediato l’arrivo dei soccorsi

Alla guida della seconda macchina c’era una 65enne, che appena si è accorta di ciò che era successo si è fermata ed è corsa verso la donna. Nonostante tutti i tentativi degli operatori del 118 per l’85enne non c’è stato nulla da fare, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono immediatamente intervenuti anche gli uomini del II Gruppo Sapienza della Polizia di Roma Capitale.

Disagi alla circolazione

Le forze dell’ordine si sono occupate di eseguire i consueti rilievi per fare luce sull’esatta dinamica della tragedia e determinare eventuali responsabilità. Il tratto di tangenziale interessato è stato chiuso al traffico. Determinante anche la presenza degli agenti del II Gruppo Parioli e del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale, che hanno lavorato per gestire la viabilità.