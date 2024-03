GP Australia, partenza in salita per la Mercedes: Hamilton penultimo nelle pr...

GP Australia, partenza in salita per la Mercedes: Hamilton penultimo nelle pr...

Lewis Hamilton ha ammesso che la seconda sessione di prove del Gran Premio d’Australia di venerdì sia stata alquanto deludente.

Gp Australia, Hamilton penultimo nelle prove libere

Il sette volte campione del mondo si è piazzato al 18° posto, dopo che l’anno scorso era salito sul podio. Quel livello di prestazioni sembra tuttavia molto lontano, dopo le performance di oggi all’Albert Park. Il pilota della Mercedes finora ha ottenuto solo otto punti dall’inizio della stagione di Formula 1.

Il cambio di assetto

A fronte del nono posto nelle prime prove, la W15 di Hamilton è stata sottoposta ad un cambio di assetto che, evidentemente, non ha funzionato. Il britannico infatti non è riuscito a compiere un giro pulito e ha concluso le seconde prove al penultimo posto tra tutte le vetture scese in pista, con Alex Albon che non ha partecipato. Il risultato ha quindi lasciato un Hamilton particolarmente amareggiato. Al termine della gara è intervenuto anche Toto Wolff, team principal della scuderia, che ha spiegato come le modifiche all’assetto della vettura del suo pilota di punta gli si siano “ritorte contro in modo importante”

Le parole di Hamilton

Il Re nero non si è sottratto alle domande dei giornalisti: “Ovviamente non mi sento bene. Abbiamo avuto una delle peggiori sessioni che probabilmente ho avuto da molto tempo a questa parte” ha dichiarato ai microfoni di F1 TV. “La macchina nelle FP1, nel primo run, era la migliore che abbia mai provato, ma poi è andata sempre peggio” ha raccontato, senza nascondere la propria insoddisfazione. Gara diversa, invece, quella corsa dal futuro compagno di squadra, Charles Leclerc, che durante la seconda sessione è stato il più veloce.