Lewis Hamilton dal 2025 correrà per la Ferrari, ma le belle notizie per i tifosi non sono finite, lui stesso dichiara la volontà di imparare l’italiano.

«In questi anni non sono mai riuscito a imparare un’altra lingua, ma ci proverò. Da ragazzino nei kart quando guidavo in Italia avevo imparato qualche frase».

Lewis Hamilton in Ferrari e le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Lewis Hamilton, terminati i test del Bahrain, si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande e alle curiosità dei giornalisti, in merito al suo arrivo in Ferrari:

«All’epoca del rinnovo ovviamente vedevo il mio futuro con la Mercedes. Ma a fine anno si sono aperte nuove opportunità e ho deciso di coglierle. È stata la decisione più difficile della mia vita. Sono orgoglioso dei risultati ottenuti con la Mercedes, ma ho avuto la sensazione che fosse arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo».

Hamilton e il mito di Michael Schumacher in Ferrari