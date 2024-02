Il sette volte campione del mondo lascerà la Mercedes alla fine di questa stagione, per approdare a Maranello nel 2025 al posto di Carlos Sainz.

Lewis Hamilton passa ufficialmente alla Ferrari

Nonostante nell’agosto dell’anno scorso abbia firmato un prolungamento del contratto con le Frecce d’Argento fino al 2025, la scuderia tedesca ha spiegato in un comunicato che Hamilton aveva “attivato un’opzione di rilascio nel contratto“. “Ho trascorso 11 anni incredibili con questa squadra e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme” ha dichiarato il pilota “Prendere la decisione di lasciare è stata una delle più difficili che abbia mai dovuto prendere. Ma è arrivato il momento di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida“.

Una carriera da record

Il Re Nero detiene il record assoluto di vittorie in Formula 1, 103 di cui 82 ottenute con la Mercedes e 21 con la McLaren. Prima del recente dominio della Red Bull, infatti, il binomio Hamilton-Mercedes era diventato sinonimo di successo, con la conquista di otto campionati mondiali costruttori e di sei titoli piloti. Per la Ferrari quindi si tratta indubbiamente di un colpo notevole. “Non c’è dubbio. Per me è il più grande trasferimento di piloti nella storia di questo sport” ha dichiarato sui social il giornalista Will Buxton. “Mi sento incredibilmente fortunato” ha aggiunto il britannico “ora ho la possibilità di realizzare un altro sogno d’infanzia. Guidare in rosso Ferrari“.