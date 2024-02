La casa di Maranello, nel giorno dello storico acquisto di Lewis Hamilton, comunica di aver chiuso il 2023 con un utile netto di 1,257 miliardi, per la prima volta oltre la soglia del miliardo e con un 34% di crescita rispetto al 2022.

I dati

Ferrari comunica che i ricavi netti sono stati pari a 5,97 miliardi, il 17,2% in più dell’anno precedente, con consegne totali pari a 13.663 unità, in aumento del 3,3% rispetto al 2022.

Ricavi notevoli anche per i 5mila dipendenti di Ferrari in Italia che riceveranno un premio di competitività fino a 13.500 euro. Il prossimo anno il valore massimo potrà arrivare a circa 17mila euro. Il premio varierà in base alle presenze al lavoro: per ottenere il massimo sarà necessario non avere fatto neppure un’assenza durante l’anno.

Le vendite

Durante l’anno la regione Emea ha registrato un aumento dell’1,8%, le Americhe del 10,6%, mentre la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno riportato una diminuzione di 62 unità e la regione Resto dell’Apac è rimasta sostanzialmente invariata.

Nel portafoglio prodotti del 2023 sono compresi 11 modelli con motore a combustione interna (Ice) e quattro modelli a motore ibrido, che hanno rappresentato rispettivamente il 56% e il 44% delle consegne totali.