Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a un evento della Camera di commercio di Trento, s'interroga sui motivi del calo vendite di Stellantis

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, affronta la questione delle vendite dell’industria automobilistica in Italia.

Urso: “Se Stellantis vende meno in Italia il problema è dell’azienda”

Il ministro A. Urso sottolinea che se i cittadini italiani preferiscono acquistare auto estere invece di prodotti nazionali, l’azienda automobilistica probabilmente dovrebbe rivedere le sue politiche, forse concentrarsi sul marketing e su modelli più appetibili. Urso nota che nel passato, il 40% degli incentivi è andato a Stellantis, ma la metà di questi è stata destinata a modelli prodotti all’estero e importati in Italia.

Urso: le risorse per sostenere la produzione non i consumi

Questa tendenza non può continuare, e Urso avverte che, in mancanza di un cambiamento, le risorse del Fondo automotive saranno dirette a sostenere la produzione anziché incentivare i consumi a partire dal prossimo anno. L’obiettivo è favorire le aziende che producono o intendono produrre di più in Italia, potenzialmente incoraggiando la nascita di una seconda casa automobilistica nel Paese.

Il ministro Adolfo Urso evidenzia la singolarità dell’Italia nel avere un’unica casa automobilistica e sottolinea il notevole divario tra produzione e immatricolazione, citando altri Paesi europei dove la produzione supera le immatricolazioni.