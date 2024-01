Ex Ilva, Urso: non siano pregiudicati impianti, non possono bloccarsi

Ex Ilva, Urso: non siano pregiudicati impianti, non possono bloccarsi

Rho (Mi), 30 gen. (askanews) - "Quello che preoccupa in questa fase è che non siano pregiudicati gli impianti, perché si tratta di impianti siderurgici di un sito strategico nazionale che non possono bloccarsi del tutto". Lo ha detto Adolfo Urso, ministro dello Sviluppo economico e del Made in Ita...

Rho (Mi), 30 gen. (askanews) – “Quello che preoccupa in questa fase è che non siano pregiudicati gli impianti, perché si tratta di impianti siderurgici di un sito strategico nazionale che non possono bloccarsi del tutto”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro dello Sviluppo economico e del Made in Italy, parlando dell’ex Ilva a margine dell’inaugurazione di Milano Unica, la fiera del tessile dell’alto di gamma a Rho.

“Quello che ci preoccupa in questa fase è che non siano pregiudicati gli impianti, ed è per questo che si sono mossi sia i rappresentanti di Invitalia nell’azienda, sia Acciaierie d’Italia, sia i commissari dell’amministrazione straordinaria, cioè i titolari degli impianti – ha detto Urso – perché si tratta di impianti siderurgici di un sito strategico nazionale. Per questo abbiamo invitato sia Invitalia sia i commissari a muoversi, e lo hanno fatto tempestivamente per sollecitare, anche attraverso una necessaria visita dell’azienda, lo stato di mantenimento degli impianti che non possono bloccarsi del tutto perché questo pregiudicherebbe sia gli impianti e potrebbe essere un rischio per chi vi lavora. Per questo abbiamo chiesto che ci sia sicurezza e che gli impianti vengano mantenuti al meglio sul piano produttivo e in continuità”.