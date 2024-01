Made in Italy: Cdm, informativa Urso su celebrazioni giornata nazionale

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha svolto in Consiglio dei ministri "due informative, la prima in merito ai collegati alla legge di bilancio in materia di politiche spaziali e di sostegno all’industria spaziale e in materia di &ldquo...

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha svolto in Consiglio dei ministri "due informative, la prima in merito ai collegati alla legge di bilancio in materia di politiche spaziali e di sostegno all’industria spaziale e in materia di “tecnologie innovative”, la seconda relativa alla celebrazione, il prossimo 15 aprile, della prima “Giornata nazionale del Made in Italy”, istituita dalla legge quadro 27 dicembre 2023, n. 206". Lo rende noto Palazzo Chigi.