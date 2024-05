Europee: De Monte (Iv), 'Watson candidato autorevole al Nord Est'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Graham Watson è un ottimo capolista di Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Nord Est. Un candidato autorevole ed una bella storia da raccontare. La storia di un liberale scozzese che è stato parlamentare europeo, capogruppo liberale per molti anni nel Parlamento Europeo, ed ancora uno dei protagonisti in Gran Bretagna della battaglia contro la Brexit. Oggi, da cittadino italiano (sposato da molti anni con un'italiana), si candida per tornare in Europa e metterci tutti in guardia su cosa vuol dire stare ai suoi margini. Come vorrebbero i candidati di punta di Fratelli d’Italia e Lega”. Lo scrive sui social la deputata di Italia Viva Isabella De Monte.