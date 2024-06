Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sfideranno in una semifinale epica al Roland Garros. Chi trionferà nel duello per un posto nella finale del Grande Slam?

Carlos Alcaraz si conferma come una delle stelle emergenti nel mondo del tennis, raggiungendo la semifinale del Roland Garros per la seconda volta consecutiva.

Alcaraz-Sinner: quando si disputerà il match al Roland Garros 2024?

Il giovane talento spagnolo ha dimostrato una determinazione senza pari nel suo cammino verso la gloria, desideroso di lasciare un segno indelebile nella storia del tennis mondiale. Dopo la deludente sconfitta del 2023, Alcaraz ha messo gli occhi sul traguardo più ambito: vincere il suo primo Grande Slam sulla terra battuta.

Tuttavia, il suo cammino verso la vittoria è minato dall’incontro con un avversario formidabile: Jannik Sinner, recentemente incoronato nuovo numero uno del mondo. L’incontro tra Alcaraz e Sinner è fissato per venerdì sul prestigioso campo centrale Philippe Chatrier, promettendo un duello epico che catturerà l’attenzione del pubblico mondiale.

Nonostante i quattro successi ciascuno nei loro otto precedenti incontri, il confronto in semi

Alcaraz-Sinner Roland Garros 2024: quando si gioca

finale si preannuncia equilibrato e avvincente. Entrambi i giocatori sono determinati a raggiungere la finale e si preparano a dare il massimo per ottenere la vittoria.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale Eurosport, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis in tutto il mondo. Questa partita rappresenta un momento cruciale nel torneo, con il potenziale per plasmare il futuro del tennis mondiale e lasciare un’impronta indelebile nella storia del Roland Garros.