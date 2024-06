Jannik Sinner, dal 10 giugno, sarà il nuovo numero 1 del tennis mondiale: il primo italiano nella storia a riuscirci. Per il tennista azzurro è stato decisivo il ritiro di Novak Djokovic prima dei quarti di finale del Roland Garros, mentre il 22enne vola in semifinale dello Slam parigino grazie alla vittoria contro Dimitrov.

Tennis, Jannik Sinner nuovo numero 1 del mondo

“Cosa dire, è il sogno di tutti diventare numero 1 del mondo” ha dichiarato Sinner subito dopo la vittoria contro il tennista bulgaro. “Grazie al mio team, perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile“. L’azzurro si è anche detto dispiaciuto per Novak Djokovic: “Allo stesso tempo vedere Djokovic ritirarsi è un dispiacere e gli auguro un pronto recupero. Io cercherò di non pensarci e di giocare il mio miglior tennis in semifinale“.

L’azzurro vola in semifinale del Roland Garros: battuto Dimitrov

Per la prima volta nella sua carriera, Jannik Sinner raggiunge la semifinale del Roland Garros. Il 22enne ha battuto in tre set il numero 10 del ranking Atp, Grigor Dimitrov, in due ore e 28 minuti. Il vincente del match serale tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas sarà l’avversario di Sinner in semifinale.

